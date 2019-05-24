Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоуLenta.ru 09:37

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД по Владивостоку.
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На трёх участников БДСМ-вечеринки в школе Владивостока составили протоколы

Life.ru10:28

Во Владивостоке составили протоколы на двух участников флешмоба выпускников

РИА Новости09:10

Двум подросткам из БДСМ-шоу Владивостока полиция выписала штраф

PrimaMedia.ru09:27

Школьники и учителя отреагировали на инцидент во Владивостоке

Газета.Ru10:57

БДСМ-маскарад в приморской школе: полиция проводит проверку

REGNUMвчера в 07:12

В полиции прокомментировали скандальную школьную костюмную вечеринку

Prim.Newsвчера в 04:20

УМВД Владивостока прокомментировало инцидент со скандальным флешмобом

Владивосток-Новостивчера в 03:39
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Футбол

Роши продлил контракт с «Ахматом»

Обновлено в 14:36
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Политика

Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Политика

В НАТО призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков

В НАТО прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию «незамедлительно освободить украинских моряков и корабли».
Обновлено в 15:53
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Футбол

Аналитики уверены, что Дзюба не перейдет в английский клуб

После победы в чемпионате России нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английском клубе.
Обновлено в 06:40
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Авто

Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа

По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете

В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Спорт

Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге

Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).
Обновлено в 15:37
Армия и оружие

В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием

Обновлено в 16:25
Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

В США двух военных наказали за распитие алкоголя на авиабазе

Двух военнослужащих американских ВВС привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг, сообщает канал CNN со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 06:03
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Футбол

«Селтик» завоевал Кубок Шотландии

В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик».
Обновлено в 11:54
Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Наука

В Австралии обнаружены грибы, выделяющие золото

Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

Обновлено в 16:41
Политика

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

Как сообщили в МИД России, соотечественники, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
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