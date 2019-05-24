Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоуLenta.ru 09:37
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД по Владивостоку.
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УМВД Владивостока прокомментировало инцидент со скандальным флешмобом
Владивосток-Новостивчера в 03:39
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Футбол
Роши продлил контракт с «Ахматом»
Обновлено в 14:36
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Политика
Заместитель ростовского губернатора подал в отставку
Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Политика
В НАТО призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков
В НАТО прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию «незамедлительно освободить украинских моряков и корабли».
Обновлено в 15:53
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Футбол
Аналитики уверены, что Дзюба не перейдет в английский клуб
После победы в чемпионате России нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английском клубе.
Обновлено в 06:40
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете
В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Спорт
Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге
Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием
Обновлено в 16:25
Экономика
Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами
ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
В США двух военных наказали за распитие алкоголя на авиабазе
Двух военнослужащих американских ВВС привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг, сообщает канал CNN со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Селтик» завоевал Кубок Шотландии
В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик».
Обновлено в 11:54
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Наука
В Австралии обнаружены грибы, выделяющие золото
Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, соотечественники, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51