Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоуLenta.ru 09:37
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД по Владивостоку.
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УМВД Владивостока прокомментировало инцидент со скандальным флешмобом
Владивосток-Новостивчера в 03:39
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Самолет авиакомпании Utair вырабатывает топливо перед возвращением в аэропорт Сургута.
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Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
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Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Финляндии – 0:1 Чемпионат мира-2019.
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Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
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В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
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В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
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Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
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В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов
Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.
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По данным социологического исследования, проведенного региональным Центром СПИД в прошлом году, больше половины опрошенных жриц любви обслуживают 11-15 клиентов в неделю, каждая третья — меньше 10, 4% секс-работниц имеют больше 16 партнеров.
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Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
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Экономика
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В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
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