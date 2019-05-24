Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоуLenta.ru 09:37
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД по Владивостоку.
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УМВД Владивостока прокомментировало инцидент со скандальным флешмобом
Владивосток-Новостивчера в 03:39
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Скончался нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
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Союз журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателя
В субботу, 25 мая, IX Съезд Союза журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателем организации Людмилу Фомичеву.
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Происшествия
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
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Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
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Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Китайцы показали четвероногого робота AlienGo
Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
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Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
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Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова
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Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
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Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру
Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
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Хоккей
Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019
В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1. «Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию» Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.
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Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
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Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
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Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году
Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента.
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Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
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Папа римский сравнил аборты с наймом киллера
Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
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Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских (по месту заседания трибунала — прим «Ленты.ру») — санкций в отношении России», — пообещал дипломат.
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Армия и оружие
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Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
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Школьная «лень». Как помочь ребенку справиться с накопленной усталостью?
Родители школьников знают: к концу учебного года дети уже выжаты как лимон и едва могут дотянуть последние дни до каникул.
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Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото
Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
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Гаджеты
Huawei может запретить выпускать смартфоны с microSD
Организация SD Association, которая устанавливает стандарт карт памяти для бытовой электроники, сообщила об исключении китайской компании Huawei из числа членов ассоциации.
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Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
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Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
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В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек
Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
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