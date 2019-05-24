Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоуLenta.ru 09:37

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД по Владивостоку.
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На трёх участников БДСМ-вечеринки в школе Владивостока составили протоколы

Life.ru10:28

В полиции прокомментировали скандальную школьную костюмную вечеринку

Prim.Newsвчера в 04:20

Школьники и учителя отреагировали на инцидент во Владивостоке

Газета.Ru10:57

Двум подросткам из БДСМ-шоу Владивостока полиция выписала штраф

PrimaMedia.ru09:27

БДСМ-маскарад в приморской школе: полиция проводит проверку

REGNUMвчера в 07:12

Во Владивостоке составили протоколы на двух участников флешмоба выпускников

РИА Новости09:10

УМВД Владивостока прокомментировало инцидент со скандальным флешмобом

Владивосток-Новостивчера в 03:39
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Общество

Скончался нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

Обновлено вчера в 14:44
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Общество

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателя

В субботу, 25 мая, IX Съезд Союза журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателем организации Людмилу Фомичеву.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Дагестане произошло повторное землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Кино

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Технологии

Китайцы показали четвероногого робота AlienGo

Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
Обновлено в 06:06
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру

Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено в 09:17
Хоккей

Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019

В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1. «Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию» Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.
Обновлено в 18:00
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Экономика

Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году

Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Религия

Папа римский сравнил аборты с наймом киллера

Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
Обновлено в 13:34
Политика

Киев пригрозил России гамбургскими санкциями

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских (по месту заседания трибунала — прим «Ленты.ру») — санкций в отношении России», — пообещал дипломат.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Здоровье

Школьная «лень». Как помочь ребенку справиться с накопленной усталостью?

Родители школьников знают: к концу учебного года дети уже выжаты как лимон и едва могут дотянуть последние дни до каникул.
Обновлено в 17:08
Экономика

Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото

Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено в 15:22
Гаджеты

Huawei может запретить выпускать смартфоны с microSD

Организация SD Association, которая устанавливает стандарт карт памяти для бытовой электроники, сообщила об исключении китайской компании Huawei из числа членов ассоциации.
Обновлено в 04:21
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации

Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек

Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
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