Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоуLenta.ru 09:37
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД по Владивостоку.
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Музыка
Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу
Обновлено вчера в 19:27
Здоровье
Как выбирать морепродукты и чем опасны кальмары к пиву
Совместно с Федеральной службой по аккредитации репортеры программы «Еда живая и мертвая» провели исследование пяти популярных видов сушеных кальмаров — марок «Сухогруз», «Каждый день», Beerka, «Дальпико рыбсервис», плюс взяли развесной продукт из крупной торговой сети.
Обновлено в 06:30
Общество
Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Футбол
Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено в 19:41
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Обновлено в 20:53
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Экономика
Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото
Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено в 15:22
Общество
Почему москвичи переезжают в Урюпинск, и при чём тут Тюмень
Кроме популяризации выдающихся земляков, журнал активно работает над развитием городского бренда и стоял у истоков продвижения слогана «Тюмень – лучший город Земли».
Обновлено в 21:00
Технологии
NYT: хакеры использовали программу АНБ США для атаки на Балтимор
Хакеры атаковали системы властей города Балтимор (штат Мэриленд) с помощью программы EternalBlue, разработанной при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США.
Обновлено в 20:41
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что будет носить «платье девственности»
По слухам, Королева намерена выйти на большую сцену в загадочном «платье девственности», которое существенно удивит ее фанатов.
Обновлено в 09:41
Экономика
Маркировка товаров - это заговор торговцев?
Процесс маркировки товаров уже начался.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено в 02:01
Общество
Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
Пасечник отметил, что при плохой погоде, которая наблюдалась в апреле и мае в Швейцарии, пчелы просто реже вылетали из ульев и питались медом, который собрали ранее.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский
Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 17:39
Игры
Утечка: постер, ролик и свежие детали Roller Champions от Ubisoft
Вдобавок вместе с другими утечками появился небольшой ролик с интро одной из локаций. Ubisoft старательно пытается его отовсюду удалить.
Обновлено в 18:21
Авто
Как мошенники продают авто, находящееся в залоге
В последнее время встречается много случаев, когда владелец продаёт залоговое авто.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Обновлено в 19:48