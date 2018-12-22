Происшествия

Во Франции полиция начала разгонять участников акции протестов
Экономика сегодня
вчера в 12:38

В Twitter появились кадры, на которых видно, как полиция начинает разгонять протестующих, применив при этом слезоточивый газ. Число участников акций протестов движения «желтые жилеты» во Франции к 16:00 мск составило 23,8 тысяч человек.
Экономика сегоднявчера в 12:38

Подробнее о событии

Французская полиция применила водяные пушки против «желтых жилетов»

ТК Звезда01:14

На Елисейских Полях начались стычки «желтых жилетов» с полицией

РИА Новостивчера в 13:29

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Газета.Ruвчера в 13:09

Полиция начала разгонять водомётами участников протестов в Париже

RT на русскомвчера в 13:06

Полиция Парижа применила водометы для разгона демонстрантов

Коммерсантъвчера в 12:24

СМИ: полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих на Елисейских полях

ТАССвчера в 11:59

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против демонстрантов на Елисейских полях

Говорит Москвавчера в 13:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Происшествия

В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

Обновлено в 00:48
Происшествия

62 человека погибли из-за цунами в Индонезии

62 человека погибли, 20 — пропали без вести, а 584 — пострадали в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Туриста из России арестовали за первое на Шпицбергене ограбление банка

Сообщается, что 29-летний гражданин РФ, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк и с угрозой овладел около 70 тысячами крон, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик и карету скорой помощи, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

В Японии шесть человек пострадали при взрыве в ресторане

Как минимум шесть человек получили ранения при взрыве и пожаре в непальском ресторане, расположенном в японской префектуре Тотиги.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В Москве в квартире взорвался самогонный аппарат

Инцидент произошел в доме № 31/1 на Туристской улице. Аппарат был установлен на кухне в двухкомнатной квартире на восьмом этаже.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

На Кубани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе

Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих человек на пешеходном переходе в городе Апшеронск Краснодарского края.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Автобус упал в кювет в Нижегородской области

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Два частных дома загорелись в Новой Москве

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Страсбургский стрелок признавался в верности ИГИЛ

На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика

Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу

Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает Пятый канал.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 21:53
ещё по теме
Главное