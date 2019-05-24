Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во ВладивостокеРИА Новости 03:26
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
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Тяжело: директор школы, где прошёл «БДСМ-выпускной», рассказала подробности скандала
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