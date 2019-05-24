Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во ВладивостокеРИА Новости 03:26
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
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Выпускники школы во Владивостоке устроили скандальный «Праздник непослушания»
PrimaMedia.ruвчера в 21:42
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В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана
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Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
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Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
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Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
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Обновлено в 08:05
Армия и оружие
В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии
Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Житель Башкирии убил дочь и расчленил ее труп
В Уфе 72-летний рецидивист убил дочь, а затем расчленил и спрятал ее тело. Было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 10:13
Авто
В РФ продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли на 12%
В РФ в апреле на 12% выросли продажи новых автомобилей люксового сегмента, приобретено 172 машины.
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Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Энергетика
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин
Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Космос
Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы
Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
У границ Калининградской области заметили самолет ВМС Германии
В пятницу, 24 мая, у границ Калининградской области был замечен патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion, который принадлежит ВМС Германии.
Обновлено в 07:43
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
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Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
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Политика
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ПЦУ образовалась 15 декабря 2018 года в Киеве на "объединительном соборе", где две раскольнические организации — Киевский патриархат во главе с Филаретом и Украинская автокефальная православная церковь Макария (Малетича) – объявили о слиянии в единую организацию.
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Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Ковальчук не уверен, что сможет сыграть на ЧМ-2023 по хоккею
Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил возможность сыграть на домашнем чемпионате мира, который пройдет в 2023 году в Петербурге.
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Футбол
Бывший член комитета ФИФА отстранен от футбола на 10 лет
Бывший президент Футбольной ассоциации Южного Судана (SSFA) и бывший член постоянного комитета ФИФА Чабур Гок Алей признан виновным в незаконном присвоении средств ФИФА.
Обновлено в 11:14
Экономика
Стало известно, сколько заработал за год Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков заработал за прошлый год 213 миллионов рублей.
Обновлено в 11:26
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали информацию об инциденте с тросом SSJ
Московский аэропорт Шереметьево получил уведомление об инциденте с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и будет устанавливать причины произошедшего в случае его подтверждения, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
Обновлено в 09:12