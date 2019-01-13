Мальчик ударил ее по голове, педагог упала. В это время школьники играли в волейбол. Вскоре они увидели, что учительница лежит на полу.

с чего всё началось

В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице. Об этом сообщается в Instagram ГУ МВД России по Самарской области. По данным полиции, женщина вмешалась в конфликт между двумя подростками, после чего один из них нанес ей удар.

Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани

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