Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани
РБК
вчера в 12:43

В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице. Об этом сообщается в Instagram ГУ МВД России по Самарской области. По данным полиции, женщина вмешалась в конфликт между двумя подростками, после чего один из них нанес ей удар.
РБКвчера в 12:43
с чего всё началось

«Называли героем, ему это нравилось». Ученица рассказала о конфликте школьника с педагогом в Сызрани

В конфликт вмешалась учительница физкультуры. По словам собеседницы, педагог молодая, на вид — 22 года.
Телеканал 360°вчера в 12:26

Подробнее о событии

«Это был случайный удар»: губернатор прокомментировал нападение школьника на учительницу в Сызрани

63.ru01:58

«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани

КП - Самара00:36

Министерство образования: пострадавшая в Сызрани учительница выполняла свой профессиональный долг

КТВ-Лучвчера в 10:27

Дмитрий Азаров поблагодарил за смелость учительницу сызранской школы, получившую травму от подростка

Волжская коммуна02:40

С избитой в 27-й школе учительницей лично побеседовал Дмитрий Азаров

Маленькая Сызрань00:24

Власти начали проверку из-за ударившего педагога школьника в Сызрани

Телеканал 360°вчера в 12:38

Самарский губернатор рассказал о состоянии избитой школьником учительницы

РИА Новости01:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:46, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Шахтах

Обновлено в 00:46
Происшествия

Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Погибшим при обрушении здания в Шахтах оказался ребенок

Погибший при обрушении здания в Шахтах - ребенок, сообщает оперативный штаб на месте обрушения. Всего из здания эвакуировано 140 человек.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани

В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе

Вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась выполнять боевые задачи.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Кино

HBO объявил дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»

Последний, восьмой сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля на телеканале HBO. Об этом говорится в тизере сериала, опубликованном на YouTube.
Обновлено в 00:50
Экономика

«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы

На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

СМИ сообщили об ответе Японии про отказ от пресс-конференции с Россией

О просьбе Японии не проводить по итогам переговоров совместную конференцию накануне заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 02:04
Происшествия

СКР возбудит уголовное дело о взрыве в жилом доме в Ростовской области

Обновлено в 01:35
Финансы

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с понедельника повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процентного пункта, адаптируясь к рыночным условиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 02:26
Космос

Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Из-за взрыва в многоэтажке в Шахтах ввели режим ЧС

В Шахтах введен режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоэтажке ранним утром 14 января.
Обновлено в 01:56
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В Индонезии нашли речевой самописец упавшего самолета Lion Air

В Индонезии обнаружили речевой самописец с самолета Lion Air, в результате крушения которого в октябре 2018 года погибли 189 человек.
Обновлено в 02:26
Общество

В России могут появиться автономера зеленого цвета

Электромобили в России, возможно, получат специальные государственные номера зеленого цвета.
Обновлено в 01:43
Футбол

Кокорин пожаловался на обострение травмы в СИЗО

Обновлено в 01:02
Экономика

Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%

Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

В аэропорту Тюмени задымился двигатель самолета

Организована проверка после инцидента в аэропорту Рощину в Тюмени: здесь утром начал дымить один из двигателей пассажирского самолета.
Обновлено в 01:47
Общество

Чиновница, советовавшая врачам помыть полы, проведет уборку в больнице

Обновлено 12 января в 12:22
Происшествия

Обвиняемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину

Обновлено в 00:55
Политика

МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»

МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Теннис

Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Петера Гоевчика в первом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
Обновлено вчера в 16:51
Теннис

Шарапова не отдала ни одного гейма Дарт в первом круге Australian Open

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этой встречи: Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Дарт на Australian Open 2019.
Обновлено вчера в 20:29
Автоспорт

Николаев опрокинул грузовик на шестом этапе «Дакара»

Грузовик российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева завалился на бок во время прохождения спецучастка на шестом этапе ралли-рейда "Дакар" в Перу.
Обновлено в 00:22
Главное