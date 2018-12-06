Происшествия
Полиция начала проверку фонда режиссера Сокурова
Полиция начала проверку фонда режиссера СокуроваГазета.Ru07:55
В Петербурге полиция проводит проверку в фонде поддержки кинемотографа "Пример интонации", учредителем которого является режиссер Александр Сокуров. По данным СМИ, правоохранители выясняют достоверность информации о хищении бюджетных средств.
Газета.Ru07:55
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Я знаю, что особенное внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней.
— Александр Сокуров, кинорежиссёрФонтанка.Ру 07:43
с чего всё началось
В полиции Петербурга подтвердили RTVI, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.Телеканал RTVI01:25
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