В полиции Петербурга подтвердили RTVI, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.

с чего всё началось

Я знаю, что особенное внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней.

В Петербурге полиция проводит проверку в фонде поддержки кинемотографа "Пример интонации", учредителем которого является режиссер Александр Сокуров. По данным СМИ, правоохранители выясняют достоверность информации о хищении бюджетных средств.

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