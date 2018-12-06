Происшествия

Полиция начала проверку фонда режиссера Сокурова
Газета.Ru
07:55

В Петербурге полиция проводит проверку в фонде поддержки кинемотографа "Пример интонации", учредителем которого является режиссер Александр Сокуров. По данным СМИ, правоохранители выясняют достоверность информации о хищении бюджетных средств.
Газета.Ru07:55
Александр Сокуров
Я знаю, что особенное внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней.
— Александр Сокуров, кинорежиссёрФонтанка.Ру 07:43
с чего всё началось

Что ищут в фонде режиссера-правозащитника Александра Сокурова: еще одно «дело Серебренникова»?

В полиции Петербурга подтвердили RTVI, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.
Телеканал RTVI01:25

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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа.
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