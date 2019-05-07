Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатовРБК вчера в 09:01

Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».

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