Футбол

Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатовРБК вчера в 09:01

Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
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Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: «Берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем»

Спорт-Экспресс08:20

Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов

РБКвчера в 09:01

Полиция ищет людей, вывесивших несанкционированный баннер на матче ЦСКА — «Динамо» в РПЛ

Sport24.ruвчера в 10:55

Полиция разыскивает фанатов, вывесивших баннер против Fan ID

Коммерсантъвчера в 09:02

«Ливерпуль» низверг «Барселону», «Сент-Луис» Тарасенко вышел в финал Запада, полиция ищет фанатов ЦСКА из-за баннера про Fan ID и другие новости утра

Sports.ru00:35

Полиция ищет людей, вывесивших несанкционированный баннер на матче ЦСКА - «Динамо»

ТАССвчера в 06:16

Московская полиция занялась поиском фанатов с баннером о Fan ID на матче ЦСКА

Говорит Москвавчера в 07:18
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
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