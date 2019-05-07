Футбол

Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатовРБК вчера в 09:01

Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
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Полиция ищет людей, вывесивших несанкционированный баннер на матче ЦСКА - «Динамо»

ТАССвчера в 06:16

Полиция ищет людей, вывесивших несанкционированный баннер на матче ЦСКА — «Динамо» в РПЛ

Sport24.ruвчера в 10:55

Полиция разыскивает фанатов, вывесивших баннер против Fan ID

Коммерсантъвчера в 09:02

Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов

РБКвчера в 09:01

Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: «Берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем»

Спорт-Экспресс08:20

Полиция ищет фанатов ЦСКА, вывесивших на матче с «Динамо» баннер о Fan ID

Бомбардир.рувчера в 08:43

Московская полиция занялась поиском фанатов с баннером о Fan ID на матче ЦСКА

Говорит Москвавчера в 07:18
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

СМИ сообщили о крушении самолёта в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 10:20
Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Политика

Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса

Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Экономика

ЕБРР сохранил прогноз по росту российской экономики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил в силе прогноз темпов роста российской экономики.
Обновлено в 07:47
Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Происшествия

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Политика

Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США

Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

США превращаются из союзника Германии в её противника

Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Политика

Бутина выйдет на свободу 5 ноября и будет депортирована в Россию

Обновлено в 09:42
Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Основной версией крушения SSJ-100 в Шереметьево стала ошибка пилотов

У следователей возникли вопросы к пилотам по поводу их действий при посадке, когда молния прошибла фюзеляж и вывела из строя автоматику управления самолетом.
Обновлено вчера в 01:26
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 11:52
Общество

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области

С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Общество

После выпуска Дудя семье петербуржцев угрожали депортацией из Замбии

Обновлено в 09:58
Политика

Помпео заявил об угрозе в Арктике со стороны России и Китая

Глава Госдепа Майк Помпео заявил об "угрозе со стороны Китая и России" в Арктическом регионе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Экономика

Смертность в России снизилась на 3% за первый квартал 2019 года

Снижение смертности в России на 3% отмечено по итогам первого квартала 2019 года, заявила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Украинские войска обстреляли блокпост КПП «Горловка»

Подразделения ВСУ обстреляли нулевой блокпост КПП «Горловка». Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Обновлено в 07:29
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