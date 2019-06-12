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Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре МосквыИнтерфакс 08:58
Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
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