Происшествия

Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре МосквыИнтерфакс 08:58

Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
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Задержанных на несанкционированной акции в Москве начали отпускать

Московский Комсомолец09:19

Союз журналистов РФ требует освободить задержанных сегодня в Москве сотрудников СМИ

Говорит Москва09:53

В Москве прошел несогласованный марш в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъ10:50

Четверо несовершеннолетних были задержаны на сегодняшней акции в поддержку Ивана Голунова и против фабрикации дел

Эхо Москвы13:01

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Газета.Ru07:55

Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы

Интерфакс08:58

На акции в поддержку Голунова в Москве задержан корреспондент «Ведомостей»

Ведомости06:10
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