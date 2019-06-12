Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре МосквыИнтерфакс 08:58

Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.

Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы

Происшествия Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Общество Фестиваль цветов открылся в Петербурге Фестиваль цветов открылся в Санкт-Петербурге, сообщает портал «Невские новости».

Футбол Мбаппе забил первые 100 голов в карьере раньше, чем Роналду и Месси Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Андорры (4:0) забил свой 13-й гол за национальную сборную и 100-й – в профессиональной карьере.

Происшествия Навального задержали на несанкционированной акции в Москве Алексей Навальный задержан на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, выступавшая под ником Лия, трагически погибла в квартире родителей в ночь со вторника на среду, сообщает "Московский Комсомолец".

Общество Скончался журналист Андрей Петров В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Здоровье Названы самые странные и редкие болезни Недуг встречается у 1 из 5 человек.В 2002 году медики открыли «Моргеллонову болезнь», при которой на теле появляются зудящие язвы, а человек ощущает под кожей двигающихся насекомых.

Армия и оружие Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.

Политика МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.

Политика В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве Несогласованная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла сегодня в центре Москвы.

Политика Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

Политика МИД Молдавии отзывает посла в США Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

Спорт Россиянин Штыль получит серебро ОИ-2012 после дисквалификации литовца Спортсмен, который занял второе место в соревнованиях, был отстранен из-за нарушения антидопинговых правил Российский гребец-каноист Иван Штыль получит "серебро" Олимпиады 2012 года после того, как его соперник - литовец Евгений Шуклин, был дисквалифицирован из-за несоблюдения антидопинговых правил.

Культура Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.