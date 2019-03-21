Происшествия

Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчинуГазета.Ru 17:22

Правоохранители уточнили, что мужчина в стрингах прогуливался около картины Михаила Врубеля "Христос в Гефсиманском саду". Также отмечается, что сотрудники музея вызвали полицию, однако мужчина успел скрыться до приезда представителей органов правопорядка.
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