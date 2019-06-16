Происшествия
Полиция допросила журналиста Голунова в качестве свидетеляВедомости 07:57
Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат корреспондента Сергей Бадамшин.
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Корреспондент "Медузы" Иван Голунов, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по событиям, произошедшим с ним, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.Интерфакс07:37
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Обновлено в 08:04
Авто
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Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
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Политика
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Обновлено вчера в 16:55
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