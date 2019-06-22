Полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подругиГазета.Ru вчера в 22:55

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках.

Полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подруги

Политика В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.

Наука Маск заявил о постепенном вымирании человечества Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.

Спорт Валуев заявил о смертельной опухоли мозга У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.

Армия и оружие Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».

Авто Suzuki показала серийную версию внедорожника Jimny Gan Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.

Шоу-бизнес Алибасов записал первое видеообращение после отравления Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.

Политика «Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.

Футбол Ерохин получил травму в матче с «Ваккером» Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.

Космос «Хаябуса-2» изучила место для второго забора грунта с астероида Межпланетная станция «Хаябуса-2» полностью отсняла рабочую область вблизи искусственного ударного кратера на астероиде Рюгу, откуда может быть произведен второй забор пробы грунта.

Авто Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию, но уже в новом, седьмом поколении.

Шоу-бизнес Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.

Политика Россия возвращает граждан из Грузии Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.

Космос Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.

Политика Путина спросили о возможности передачи Курил Японии Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".

Политика Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Автоспорт Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции Пилот Мерседеса Валттери Боттас занял первое место в третьей практике Гран-при Франции на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле.