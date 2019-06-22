Происшествия
Полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подругиГазета.Ru вчера в 22:55
Ранее сообщалось, что полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках.
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с чего всё началось
Как уточняет The Guardian со ссылкой на свидетелей произошедшего и соответствующую аудиозапись, политик повздорил со своей сожительницей — 31-летней Кэрри Саймондс.RT на русском02:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс
Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожника Jimny Gan
Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Футбол
Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника стамбульского "Галатасарая" Мартина Линнеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:44
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Космос
«Хаябуса-2» изучила место для второго забора грунта с астероида
Межпланетная станция «Хаябуса-2» полностью отсняла рабочую область вблизи искусственного ударного кратера на астероиде Рюгу, откуда может быть произведен второй забор пробы грунта.
Обновлено вчера в 09:50
Авто
Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию
Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию, но уже в новом, седьмом поколении.
Обновлено вчера в 04:58
Игры
Состоялся релиз Crash Team Racing: Nitro Fueled
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников
Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 07:45
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено вчера в 14:31
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Показано использование дальнобойной винтовки «Сепаратист» на Донбассе
На Донбассе продемонстрировали использование снайперской винтовки, которая носит название «Сепаратист».
Обновлено в 04:24
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Политика
Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии
Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 05:42
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено 20 июня в 03:00
Автоспорт
Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции
Пилот Мерседеса Валттери Боттас занял первое место в третьей практике Гран-при Франции на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле.
Обновлено в 07:27
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10