Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаРоссийская газета 05:53
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны. Как передает агентство Reuters, британская полиция задержала его прямо в здании диппредставительства.
Читать в источнике
Оценить708
Сегодня я объявляю, что неуважительное и агрессивное поведение Ассанжа, невежливые высказывания и угрозы в адрес Эквадора со стороны связанной с ним организации, и, прежде всего, нарушение международных соглашений привели к тому, что убежище Ассанжа стало неприемлемым и неосуществимым.
— Ленин Морено, эквадорский юристРИА Новости 11:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия
В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.
Обновлено в 08:46
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Политика
Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить
Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35
Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступит в серийное производство
Эксперты межведомственной комиссии допустила к серийному производству пистолет «Удав», который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 03:29
Политика
Друг Зеленского: Володя может быть президентом в любое время, но эти жаркие дни для Украины, не этот день для него
Друг кандидата в президенты Владимира Зеленского, в прошлом актёр студии «Квартал 95» Денис Манжосов придерживается мнения, что сам Зеленского на политической арене ещё не настал.
Обновлено в 13:15
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Здоровье
В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону
В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку
По их данным, взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Политика
Мэй: Ассанжа арестовали по запросу США
Ассанж был арестован в соответствии с запросом об экстрадиции, который был направлен Соединёнными Штатами, — рассказала глава правительства.
Обновлено в 09:53
Политика
Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина
Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Наука
Корейские ученые обнаружили отпечатки лап самого мелкого динозавра
Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено в 08:04
Игры
Президент Qualcomm: следующее поколение консолей будет последним
Глава компании Qualcomm Кристиано Амон заявил, что облачные игровые сервисы придут на смену консолям, и следующее поколение аппаратных платформ станет последним.
Обновлено в 08:42
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву ограбили в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву ограбили у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме» 10 апреля.
Обновлено в 10:53
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда
Обновлено в 15:15
Экономика
Еврокомиссия введет пошлины на удобрения из России
Спорные энергокорректировки Еврокомиссия с 12 апреля вводит предварительные пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси (КАС, используется в качестве удобрения) из России в размере 31,9% для "Еврохима" Андрея Мельниченко и 34% для "Акрона" Вячеслава Кантора и прочих российских поставщиков.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в Генпрокуратуру РФ дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 08:52