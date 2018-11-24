Происшествия
Во Франции около 23 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Во Франции около 23 тысяч человек приняли участие в акциях протестаГазета.Ru10:30
В акции протестов против повышения стоимости топлива во Франции, которая прошла 24 ноября, приняли участие примерно 23 тыс. человек. В Париже протестуют восемь тыс. человек, при этом пять тыс. из них — на Елисейских полях.
Газета.Ru10:30
с чего всё началось
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов на Елисейских полях, сообщает телеканал BFM TV, ведущий прямую трансляцию с места событий.Ведомости05:33
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