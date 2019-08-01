Футбол
Полиция Южной Кореи расследует инцидент с РоналдуГазета.Ru 12:12
Юрист известной компании Южной Кореи обратился в полицию с просьбой проверить на факт мошенничества агентство, организовавшее товарищеский матч между туринским "Ювентусом" и звездами сборной звезд чемпионата Южной Кореи, передает Marca.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество
В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки
Впервые идею о запрете бурок в общественных местах в Нидерландах высказал лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в 2005 году.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе
По слухам, у Александра появилась новая пассия — молодая актриса Стася Милославская.
Обновлено в 15:12
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено в 03:30
Футбол
Неймар отказался играть за «ПСЖ»
В четверг, первого августа, авторитетное испанское издание Sport.es сообщает, что звёздный форвард французского "ПСЖ" Неймар, отказался играть с парижскую команду, о чём бразилец уже уведомил руководство столичного коллектива.
Обновлено в 09:58
Авто
Новый Renault Duster оснастили экономичным мотором
Новый двигатель расширяет линейку моторов Duster, которая уже включает дизельные двигатели Blue dCi 95 и Blue DCi 115, а также бензиновые агрегаты TCe 130 GPF и TCe 150 GPF.
Обновлено в 09:45
Общество
2 августа в Покровском храме села Мишкино пройдет чтение акафиста святому пророку Илии и панихида о воинах-десантниках
Обновлено 30 июля в 02:01
Общество
В Петербурге умерла зампред Конституционного суда
В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
«Не пара»: поклонники Ани Лорак жестко раскритиковали ее за фото с молодым возлюбленным
40-летняя Ани Лорак опубликовала фото с новым бойфрендом, но фанаты не оценили его.
Обновлено в 15:14
Энергетика
Нефть Brent рухнула до $60 за баррель
В настоящий момент нефть марки Brent подешевела на $4,33 (6,66%), до $60,72 за баррель.
Обновлено в 14:25
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился
Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Экономика
«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток-2» сверх плана
Инвестиции "Газпрома" в проект строительства газопровода в 2018 году "Северный поток-2" превысили план, составив 103,3 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 11:18
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Космос
«Прогресс МС-12» выведен на орбиту
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12", который ранее был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а", вышел на околоземную орбиту, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на ТАСС.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Орлов сказал, чем Малком поможет «Зениту»
По мнению Орлова, Малкома еще рано сравнивать с Халком, поскольку нынешний новичок «Зенита» — не звезда и в бывшем клубе себя проявить не смог.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55