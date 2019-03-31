Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборахRT на русском 09:47

«По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении в Facebook. Как отмечается, по данным фактам «начато 12 уголовных производств».

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Кино «Юнармейцы» снимутся в новом фильме Грамматикова Дети из российского молодежного движения "Юнармия" примут участие в съемках художественно-документального фильма Владимира Грамматикова "Стальная дивизия".

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Спорт Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.

Политика Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Политика Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.

Политика Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.

Авто Названы 10 неудачных моделей Toyota в истории Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.

Происшествия В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД "Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Политика Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Кино Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».

Недвижимость Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.

Политика Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.

Футбол Нобоа: Победили благодаря речи Семака в перерыве На нашей игре во втором тайме сказалась речь тренера в перерыве.

Политика «Открытая Россия» решила самоликвидироваться В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".

Армия и оружие Сирены воздушной тревоги сработали в двух районах на юге Израиля Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье в граничащих с сектором Газа израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот- Негев, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.

Футбол «Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью "Райо Вальекано" сыграл вничью с "Бетисом" в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева набрали 24 очка и остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, гости с 40 баллами располагаются на 9-й строчке.