Политика
Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборахRT на русском 09:47
«По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении в Facebook. Как отмечается, по данным фактам «начато 12 уголовных производств».
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В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины
Комсомольская правда03:04
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