Полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы на фоне возможного введения в стране военного положения. Об этом в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил глава ведомства Сергей Князев.

Политика Политика В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами Неподалеку от посольства России в Киеве, перед которым вечером жгли файеры и дымовые шашки, сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ России: Украинские суда-нарушители границы РФ задержаны Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, суда нарушители - задержаны.

Политика Политика Порошенко поддержал введение военного положения на Украине Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН.

Политика Политика Пытавшиеся пересечь границу Мексики с США мигранты вернулись в приюты Мигранты, пытавшиеся прорваться в США с территории Мексики, вернулись обратно в приюты, установленные в мексиканской Тихуане.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов

Политика Политика Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС Если парламент все же примет этот вариант соглашения, с 29 марта 2019 г. начнется переходный период, в течение которого стороны продолжат сотрудничество в рамках единого рынка и таможенного союза, но Великобритания уже не будет представлена в политических институтах Евросоюза, поясняет The Guardian.

Политика Политика Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.

Политика Политика В Швейцарии прошел референдум о выплатах «за коровьи рога» Референдум по законодательной инициативе о выплате субсидий фермерам, которые не удаляют рога у своих коров и коз, прошел в Швейцарии.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Политика Политика Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.

Политика Политика Меры безопасности усилены на границе Украины и Польши Украинские владельцы автомобилей, зарегистрированных в странах Европы, начали перекрывать КПП на границе с Польшей в Волынской и Львовской областях.

Армия и оружие Армия и оружие Американские СМИ оценили новое оружие России для уничтожения подлодок Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы "Пакет".

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.