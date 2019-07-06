Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружияBFM.ru 12:50
Сотрудники сил безопасности Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества в провинции Болу. Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС. Стоимость данного вещества оценивается в 72 млн долларов.
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Футбол
Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина
Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Лолита: «Мама просит не нервничать, она Диму любила»
Некоторые сразу предположили, что супруг певицы променял ее на молодую. Лолита рассталась с молодым мужем.
Обновлено в 14:00
Политика
СМИ узнали о визитах «третьего отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Встреча "отравителей" Во время третьей и четвертой поездки в Швейцарию Сергеев, как утверждают расследователи, встречался с Александром Петровым с Русланом Бошировым — другими предполагаемыми организаторами отравления Скрипалей.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено в 10:55
Политика
В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США
После прибытия в порт Одессы танкера с американской нефтью Киев начнет заявлять, что Украина уходит от зависимости от российских энергоресурсов.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте»
Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".
Обновлено в 16:16
Футбол
Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о поведении болельщиков команды во время матча за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
Обновлено в 15:28
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 14:48
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Мексике задержали семь россиян
Семеро россиян были задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне
В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Футбол
Гризманн сообщил «Атлетико», что не приедет на сборы
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн недоволен заявлениями команды, сообщает Marca.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами
Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Политика
Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок
Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено в 08:00
Общество
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Расчеты показали, что под леса можно занять еще 900 миллионов гектаров (это чуть больше площади Бразилии), которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и территории городов.
Обновлено в 04:07