Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружияBFM.ru 12:50

Сотрудники сил безопасности Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества в провинции Болу. Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС. Стоимость данного вещества оценивается в 72 млн долларов.
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В Турции при обыске нашли радиоактивные материалы стоимостью 72 миллиона долларов

Эхо Москвы19:14

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Известия09:19

В турецкой провинции из автомобиля изъяли радиоактивный калифорний

Комсомольская правда09:34

Полицейские нашли в машине радиоактивный калифорний для боеголовок

Вести.Ru09:22

В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн

РБК10:52

На западе Турции изъяли вещество, которое может быть калифорнием

ТАСС09:14

В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

РИА Новости08:51
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