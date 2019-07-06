Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружияBFM.ru 12:50

Сотрудники сил безопасности Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества в провинции Болу. Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС. Стоимость данного вещества оценивается в 72 млн долларов.
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В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

В турецкой провинции Болу полицейские нашли в машине 18 граммов радиоактивного вещества — калифорния, который используется при производстве боеголовок для ядерного оружия. Об этом сообщила администрация провинции.
РИА Новости08:51

Подробнее о событии

В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн

РБК10:52

В Турции при обыске обнаружили радиоактивное вещество, применяемое в ядерном оружии

Эхо Москвы10:03

В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

РИА Новости08:51

Полицейские нашли в машине радиоактивный калифорний для боеголовок

Вести.Ru09:22

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Известия09:19

На западе Турции изъяли вещество, которое может быть калифорнием

ТАСС09:14

В турецкой провинции из автомобиля изъяли радиоактивный калифорний

Комсомольская правда09:34
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