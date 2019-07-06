В автомобиле в турецкой провинции Болу нашли 18 г калифорния. Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News со ссылкой на местную полицию 6 июля. Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия.

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

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