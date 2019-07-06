Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружияBFM.ru 12:50

Сотрудники сил безопасности Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества в провинции Болу. Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС. Стоимость данного вещества оценивается в 72 млн долларов.
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В Турции при обыске нашли радиоактивные материалы стоимостью 72 миллиона долларов

Эхо Москвы19:14

В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн

РБК10:52

На западе Турции изъяли вещество, которое может быть калифорнием

ТАСС09:14

Полицейские нашли в машине радиоактивный калифорний для боеголовок

Вести.Ru09:22

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Известия09:19

В турецкой провинции из автомобиля изъяли радиоактивный калифорний

Комсомольская правда09:34

В Турции в машине нашли применяемое в ядерном оружии радиоактивное вещество

РИА Новости08:51
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
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Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани

Обновлено 04 июля в 16:23
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Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»

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Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
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В продажу выходит новый премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

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Пациенты с диагнозом РС имеют больший риск развития рака

Представленные на 5-м Конгрессе Европейской академии неврологии (5th European Academy of Neurology) в Осло результаты 65-летнего исследования показали, что пациенты с рассеянным склерозом (РС) имеют высокий риск развития рака мочевыводящих органов, рака головного мозга и рака органов дыхания.
Обновлено вчера в 09:36
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Amazon планирует запустить свои спутники для раздачи интернета

Amazon является не единственной американской компанией, которая хочет запустить множество спутников для раздачи интернета с околоземной орбиты.
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Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
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Общество

Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями

Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.
Обновлено вчера в 05:27
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
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Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
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В сибирский город Мэн Сяньго прибыл, чтобы поблагодарить медиков. Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой.
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РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
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ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций

Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

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Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
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Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
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Оградить и уничтожить: как спасти планету её же методами

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Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".
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Культура

Стиви Уандер готовится к пересадке почки

Легендарный певец Стиви Уандер объявил на своём концерте в лондонском Гайд-парке, что готовится к операции по трансплантации, назначенной на сентябрь.
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Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

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Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

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