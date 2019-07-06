Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружияBFM.ru 12:50
Сотрудники сил безопасности Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества в провинции Болу. Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС. Стоимость данного вещества оценивается в 72 млн долларов.
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