Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружияBFM.ru вчера в 12:50
Сотрудники сил безопасности Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества в провинции Болу. Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС. Стоимость данного вещества оценивается в 72 млн долларов.
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В Турции при обыске нашли радиоактивные материалы стоимостью 72 миллиона долларов
Эхо Москвывчера в 19:14
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Капитан перевернувшегося в Черном море катера не имел лицензии
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Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
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