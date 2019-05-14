Полиция США вторглась в посольство ВенесуэлыLenta.ru 05:15

Полицейские вошли на территорию посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Ее власти сочли это вторжением, нарушающим нормы международного права, передает ТАСС.

Экономика Чистая прибыль TCS Group в 1 квартале выросла на 25% Прибыль до налогообложения увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,3 млрд рублей (1 квартал 2018 года: 7,4 млрд рублей).

Религия В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.

Гаджеты «Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС "Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.

Авто Компания Kia показала новый компактный кроссовер Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.

Политика Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Происшествия Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Культура Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.

Происшествия Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.

Армия и оружие Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.

Политика Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.

Футбол Тульский «Арсенал» прошел лицензирование УЕФА. Клуб готов к еврокубкам Тульский "Арсенал" успешно прошел процедуру лицензирования на следующий сезон в РФС и УЕФА.

Экономика Китай обвалил индексы фондовых бирж США Американские фондовые индексы обвалились в понедельник, 13 мая, после того, как Китай объявил о введении с 1 июня торговых пошлин на ввоз более пяти тысяч товаров из США.

Кино Появился тизер заключительной серии «Игры престолов» Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.

Футбол Обляков вошел в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020 Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.

Политика Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.

Транспорт Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".

Происшествия Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

Экономика СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Кино Джейме Ланнистер отрастил руку к финалу сериала «Игра престолов» Как отмечает издание The Sun, на одном из стоп-кадров видно, что у Джейме Ланнистера, обнимающего свою сестру и возлюбленную Серсею, появилась вторая рука.

Наука Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Политика США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения» «Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением "Евровидения" и Днём Накбы», — говорится в сообщении посольства.

Общество Дачную амнистию продлят до 2022 года Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.

Общество Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.