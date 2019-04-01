Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагогеRT на русском вчера в 21:36

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в синагоге Калифорнии. Американская полиция задержала одного человека в связи с инцидентом. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ЧП.

Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.

Музыка Итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети» перепроверят Проверка должна показать, не модерировалось ли голосование в чьих-то интересах, сообщает РБК со ссылкой на источники на Первом канале и в снимающей шоу компании «Красный квадрат».

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Кино Сокровище советского кино: «Бриллиантовой руке» исполнилось полвека Фильму «Бриллиантовая рука» исполнилось полвека. Советская кинолента – в пятерке лучших кинокартин за всю историю советского кино.

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Происшествия Водитель кемеровской маршрутки кормил с руки голубя во время движения Видео выложили очевидцы в социальных сетях Забавный видеоролик о том, как водитель маршрутного такси, двигаясь в районе остановки ДОСААФ, успевает одновременно и управлять пассажирским автобусом, и подкармливать птицу, появился в социальной сети Инстаграм.

Политика В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.

Политика Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.

Космос Всё как дома. Как мы сможем выжить на соседних планетах Кстати, последнее тоже уже продумано: решили разместить в космосе специальный отражатель, который заслонит Венере Солнце и создаст тень.

Политика «Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.

Политика National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.

Политика В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Утвержден порядок проведения диспансеризации Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.

Футбол Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.

Происшествия Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

Происшествия Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.

Хоккей Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).

Футбол «Лион» предложил пост главного тренера Венгеру Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.

Шоу-бизнес У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.

Экономика Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.