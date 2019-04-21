Теракты на Шри-Ланке
Полиция Шри-Ланки задержала грузовик террористовNews.ru 12:11
Правоохранительные органы Шри-Ланки обнаружили грузовик, на котором могли передвигаться подозреваемые во взрывах. Машину задержали в районе Уэллаватт города Коломбо.
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Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, на котором могли передвигаться террористы
Политика Сегодня12:06
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Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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