Теракты на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик террористовNews.ru 12:11

Правоохранительные органы Шри-Ланки обнаружили грузовик, на котором могли передвигаться подозреваемые во взрывах. Машину задержали в районе Уэллаватт города Коломбо.
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Полиция Шри-Ланки нашла грузовик террористов

Красная весна13:49

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик террористов

News.ru12:11

На Шри-Ланке задержан грузовик, который могли использовать при терактах

РЕН ТВ11:52

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, на котором могли передвигаться террористы

Политика Сегодня12:06

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, который мог использоваться террористами

Народные новости11:57

Использованный при атаках грузовик нашла полиция Шри-Ланки

Газета.Ru11:56

В Коломбо нашли грузовик, на котором могли ездить бомбисты

Вести.Ru12:10
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Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Обновлено в 13:02
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Фильм «Воскресенье» выйдет в прокат без мата

«В прокате будет без мата», — подчеркнула Еремеева.
Обновлено в 11:33
Политика

Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов

Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

Защитник ЦСКА Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму

Обновлено в 08:11
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

Обновлено в 06:28
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов сыграл за ФК «Камаз»

Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге

Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Обновлено в 04:24
Происшествия

На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам

Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:44
Политика

Лавров заявил, что автокефалия Украины была навязана Вашингтоном

Авантюра с предоставлением Украине автокефалии была навязана представителями Вашингтона.
Обновлено в 12:23
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Футбол

Комличенко забил 22-й гол в чемпионате Чехии

В матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Дуклой» форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.
Обновлено в 12:52
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Последний муж Ирины Цывиной избивал ее

С 1993 по 2001 год Цывина жила с мужем в Лос-Анджелесе и работала на русском кабельном телевидении.
Обновлено в 10:33
Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Обновлено в 13:02
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Происшествия

На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое

В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Политика

Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в Примере

Обновлено в 12:05
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» выступили против портретов Сталина

Участников памятной акции «Бессмертный полк» призвали отказаться от портретов советского лидера Иосифа Сталина и красных знамен во время шествия.
Обновлено 19 апреля в 04:12
Политика

На Украине завершилось голосование во втором туре выборов президента

На Украине в воскресенье, 21 апреля, закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:00
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Крупнейший город Шри-Ланки. Расположен в Западной провинции, в округе Коломбо. Население - 672,7 тыс. жителей, население Большого Коломбо - 5 648 000 человек.
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