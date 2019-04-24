Происшествия

Контролируемый взрыв прогремел возле кинотеатра на Шри-ЛанкеВечерняя Москва 01:36

Оказалось, полицией был произведен контролируемый взрыв устройства, которое прикрепили к мотоциклу и оставили возле кинотеатра «Савой». Министр Шри-Ланки также сообщил о том, что более 60 человек были задержаны по причине терактов.
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Полиция Шри-Ланки уничтожила направленным взрывом подозрительный мотоцикл

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