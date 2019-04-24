Происшествия
Контролируемый взрыв прогремел возле кинотеатра на Шри-ЛанкеВечерняя Москва 01:36
Оказалось, полицией был произведен контролируемый взрыв устройства, которое прикрепили к мотоциклу и оставили возле кинотеатра «Савой». Министр Шри-Ланки также сообщил о том, что более 60 человек были задержаны по причине терактов.
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Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
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Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
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Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
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Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
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Политика
Поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток
Бронированный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока.
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Политика
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
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Энергетика
Цены на нефть падают на данных о росте запасов в США
Аналитики уверены, что процесс связан с опасениями США не продлевать разрешение на закупку нефти у Ирана некоторым странам, что может привести к дефициту сырья на рынке.
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Общество
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Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
Обновлено в 04:25
Политика
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Здоровье
Сотрудники РАН разоблачили популярного блогера
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований подвергли жесткой критике деятельность блогера Елены Корниловой, которая популяризировала сомнительные вещества.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
Обновлено в 03:02
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено вчера в 14:56
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Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.
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Энергетика
Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в Польшу
Главный инженер белорусского «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что с учетом протяженности нефтепровода белорусские НПЗ получат качественную российскую нефть примерно через восемь-десять дней.
Обновлено вчера в 15:23
Гаджеты
«Райффайзенбанк» оснастит банкоматы бесконтактными устройствами
По словам старшего менеджера продукта группы развития устройств самообслуживания Тимофея Новикова, ожидается, что более 50% клиентов будут регулярно пользоваться NFC для снятия и внесения наличных в банкоматах «Райффайзенбанка».
Обновлено в 03:24
Футбол
Игрок «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
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Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии
Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359
Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 359 человек.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола
Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 04:16