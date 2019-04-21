Теракты на Шри-Ланке
Полиция Шри-Ланки нашла грузовик террористовКрасная весна вчера в 13:49
Полиция предполагает, что грузовик использовали террористы для перемещения и доставки взрывчатки. Он был найден в районе Уэллаватт города Коломбо. Напомним, 21 апреля Шри-Ланка подверглась атаке террористов.
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Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, на котором могли передвигаться террористы
Политика Сегоднявчера в 12:06
Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, который мог использоваться террористами
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Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.
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Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
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Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
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Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
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