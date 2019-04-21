Теракты на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки нашла грузовик террористовКрасная весна 13:49

Полиция предполагает, что грузовик использовали террористы для перемещения и доставки взрывчатки. Он был найден в районе Уэллаватт города Коломбо. Напомним, 21 апреля Шри-Ланка подверглась атаке террористов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, который мог использоваться террористами

Народные новости11:57

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик террористов

News.ru12:11

В Коломбо нашли грузовик, на котором могли ездить бомбисты

Вести.Ru12:10

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, на котором могли передвигаться террористы

Политика Сегодня12:06

Полиция Шри-Ланки нашла грузовик террористов

Красная весна13:49

Использованный при атаках грузовик нашла полиция Шри-Ланки

Газета.Ru11:56

На Шри-Ланке задержан грузовик, который могли использовать при терактах

РЕН ТВ11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Общество

В Японии построят 70-этажный деревянный небоскрёб высотой 350 метров

70-этажную высотку превратят в «городской лес»: крыша, балконы и даже стены будут покрыты живой растущей зеленью.
Обновлено в 21:00
Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:50
Здоровье

В Год здорового образа жизни ленинградцам рекомендуется шиповник

Правда, следует учесть, что отвар из шиповника противопоказан больным сахарным диабетом, желчнокаменной болезнью, гастритом и аллергикам.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Кемерове горели два общежития

В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над США

Российские инспекторы намерены провести наблюдательный полет над США на самолете Ту-214ОН, передает "Красная звезда".
Обновлено в 19:43
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Политика

Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено в 20:29
Политика

Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку

Обновлено в 13:18
Религия

В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Здоровье

Диетолог назвала 3 основных правила лёгкого похудения

Отечественный эксперт в области диетологии Лора Филиппова назвала 3 основных правила в борьбе с избыточным весом.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Назван самый полезный фрукт для здоровья печени

Обновлено в 19:50
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В США два человека погибли при крушении небольшого самолета

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
Обновлено в 17:30
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

Обновлено в 20:59
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует свой 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета II празднует сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения.
Обновлено в 13:27
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня

По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 21:14
Экономика

Индустриализацию возвращают в повестку

Для поддержки быстрого роста необходимо постоянное появление новых продуктов и технологий — разнообразие и сложность экспорта является важным критерием оценки состояния экономики, добавляют авторы.
Обновлено в 17:53
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Политика

Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Политика

Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?

Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес

Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»

О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Авто

Положительные и отрицательные стороны приобретения ВАЗ-2107

Обновлено в 21:15
Космос

О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник

Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 21:05
Здоровье

Уполномоченный по правам человека рассказал депутатам Заксобрания, как Минздрав региона «улучшает показатели», ущемляя права пациентов, врачей и медперсонала

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко жестко раскритиковал организацию работы в системе здравоохранения в Приангарье во время доклада на 13-й сессии Законодательного собрания по итогам 2018-го года.
Обновлено в 21:55
ещё по теме
Коломбо
Город в Шри-Ланке
Крупнейший город Шри-Ланки. Расположен в Западной провинции, в округе Коломбо. Население - 672,7 тыс. жителей, население Большого Коломбо - 5 648 000 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное