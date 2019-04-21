Теракты на Шри-Ланке
Полиция Шри-Ланки нашла грузовик террористовКрасная весна 13:49
Полиция предполагает, что грузовик использовали террористы для перемещения и доставки взрывчатки. Он был найден в районе Уэллаватт города Коломбо. Напомним, 21 апреля Шри-Ланка подверглась атаке террористов.
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Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, на котором могли передвигаться террористы
Политика Сегодня12:06
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