Теракты на Шри-Ланке
Полиция Шри-Ланки нашла грузовик террористовКрасная весна 13:49
Полиция предполагает, что грузовик использовали террористы для перемещения и доставки взрывчатки. Он был найден в районе Уэллаватт города Коломбо. Напомним, 21 апреля Шри-Ланка подверглась атаке террористов.
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Политика
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Политика
Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи
По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении
Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Обновлено в 12:31
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено в 11:37
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 12:42
Хоккей
Нападающий «Вашингтона» Оши сломал ключицу и выбыл до конца сезона
Нападающий «Вашингтона» Ти-Джей Оши больше не сыграет за свою команду в этом сезоне из-за перелома ключицы.
Обновлено в 03:38
Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:12
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика
Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану
Обновлено в 14:30
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Теннис
На финал «Челленджера» в США пришел больной олененок
На «Челленджере» ATP в Сарасоте, штат Флорида, на финал между Томми Полом и Теннисом Сандгреном пришел олененок и лег у ограждения с внешней стороны корта.
Обновлено в 14:24
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны
Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Общество
В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах
Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
Обновлено в 12:59
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28