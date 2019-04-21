Теракты на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки нашла грузовик террористовКрасная весна 13:49

Полиция предполагает, что грузовик использовали террористы для перемещения и доставки взрывчатки. Он был найден в районе Уэллаватт города Коломбо. Напомним, 21 апреля Шри-Ланка подверглась атаке террористов.
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Полиция Шри-Ланки нашла грузовик террористов

Красная весна13:49

После взрывов на Шри-Ланке взяты под стражу 30 человек. Полиция нашла грузовик террористов

Фонтанка.Ру12:49

В Коломбо нашли грузовик, на котором могли ездить бомбисты

Вести.Ru12:10

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик террористов

News.ru12:11

Полиция Шри-Ланки задержала грузовик, который мог использоваться террористами

Народные новости11:57

Использованный при атаках грузовик нашла полиция Шри-Ланки

Газета.Ru11:56

На Шри-Ланке задержан грузовик, который могли использовать при терактах

РЕН ТВ11:52
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Политика

Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Обновлено в 13:51
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Политика

Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи

По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении

Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Обновлено в 12:31
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика

Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями

Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено в 11:37
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 12:42
Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Оши сломал ключицу и выбыл до конца сезона

Нападающий «Вашингтона» Ти-Джей Оши больше не сыграет за свою команду в этом сезоне из-за перелома ключицы.
Обновлено в 03:38
Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Обновлено в 13:12
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и Гулиева

Обновлено в 13:57
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика

Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану

Обновлено в 14:30
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Теннис

На финал «Челленджера» в США пришел больной олененок

На «Челленджере» ATP в Сарасоте, штат Флорида, на финал между Томми Полом и Теннисом Сандгреном пришел олененок и лег у ограждения с внешней стороны корта.
Обновлено в 14:24
Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено вчера в 04:52
Политика

«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Общество

В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах

Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
Обновлено в 12:59
Политика

Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
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