Полиция Петербурга готовится к провокациям на «Алых парусах»Piter.tv 07:12

с чего всё началось

ГУ МВД по Петербургу попросила горожан и гостей праздника выпускников с пониманием отнестись к мерам безопасности. В сообщении, размещенном на сайте главка 23 июня отмечается, что эти меры связаны с ограничением дорожного движения и досмотром выпускников.

Полиция Петербурга готовится к провокациям на «Алых парусах»

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Происшествия Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.

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Политика Президент Грузии считает российских туристов благом Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.

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Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Экономика Электросети нацеливают на эталон ФАС предлагает регламентировать их затраты ФАС готова уже с 2020 года установить унифицированные тарифы в распределительных электросетях, где сейчас они могут отличаться в несколько раз в зависимости от региона.

Политика СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии Федеральный суд Чикаго отказался снять с украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа обвинения в заговоре с целью дачи взятки индийским политикам в размере 18,5 миллионов долларов для получения лицензии на разработку титанового месторождения, сообщает в понедельник газета Chicago Tribune.

Футбол Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.

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Общество Blablacar припомнили нелегалов Перевозчики вновь потребовали блокировки сервиса в России Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда.

Политика В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».

Политика ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.

Футбол Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.