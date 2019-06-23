Общество
Полиция Петербурга готовится к провокациям на «Алых парусах»Piter.tv 07:12
ГУ МВД по Петербургу попросила горожан и гостей праздника выпускников с пониманием отнестись к мерам безопасности. В сообщении, размещенном на сайте главка 23 июня отмечается, что эти меры связаны с ограничением дорожного движения и досмотром выпускников.
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с чего всё началось
Управление МВД по Петербургу предупредило выпускников школ и других гостей праздника «Алые паруса» о дополнительных мерах предосторожности, сообщается на сайте городской полиции.ЗакC.Ру03:58
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