Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»DP.RU 03:44
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
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с чего всё началось
Управление МВД по Петербургу предупредило выпускников школ и других гостей праздника «Алые паруса» о дополнительных мерах предосторожности, сообщается на сайте городской полиции.ЗакC.Ру03:58
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Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
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