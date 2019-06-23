Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»DP.RU 03:44

с чего всё началось

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

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