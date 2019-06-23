Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»DP.RU 03:44

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
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с чего всё началось
Управление МВД по Петербургу предупредило выпускников школ и других гостей праздника «Алые паруса» о дополнительных мерах предосторожности, сообщается
 на сайте городской полиции.
ЗакC.Ру03:58

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Полиция обратилась к петербуржцам перед «Алыми парусами»

Мойка7803:55

Полицию предупредили о готовящихся провокациях на празднике «Алые паруса»

Gazeta.SPb03:06

«Будем пресекать жёстко». Петербургская полиция готовится к провокациям на «Алых парусах»

Фонтанка.Ру04:04

Полицию Петербурга предупредили о провокациях на «Алых парусах»

АиФ Санкт-Петербург04:30

Полицейские обратились к петербуржцам в преддверии «Алых парусов-2019»

КП - Санкт-Петербург04:06

Полиция Петербурга предупредила горожан об ограничениях движения на «Алых парусах»

Невские Новости07:42

Полиция Петербурга обратилась к горожанам перед «Алыми парусами»

Петербургский дневник02:47
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Политика

Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Интернет

Telegram позволит пользователям передавать права на каналы

Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Гаджеты

LG Electronics получила патент на смартфон с камерой в дисплее

Обновлено в 09:23
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено в 12:19
Политика

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Футбол

«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли

Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о покупке вратаря итальянского клуба «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 15:33
Здоровье

Учёные раскрыли, как прожить на 10 лет больше

Учёный считает, что через 900 лет нашу планету будут населять 1000-летние жители.
Обновлено в 09:26
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Обновлено в 14:13
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Политика

Жена Саакашвили пришла поддержать протестующих в Тбилиси

Обновлено в 15:59
Авто

Суперкар как у Абрамовича выставили на продажу

Трековый суперкар Ferrari FXX, выпущенный сверхограниченным тиражом, будет продан на аукционе.
Обновлено в 14:35
Футбол

«Навбахор» уволил Канчельскиса с поста главного тренера

Российский тренер Андрей Канчельскис уволен с поста главного тренера узбекистанского «Навбахора». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Нижняя Масловка произошла дорожная авария с участием трех машин, один человек пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 12:15
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Общество

В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция

В Санкт-Петербурге проходит праздник для выпускников «Алые паруса». Главным его символом стал бриг «Россия» под ярко-красными парусами.
Обновлено в 15:14
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду

Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено в 12:56
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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