Происшествия

Полиция Петербурга начала проверку фонда режиссера Сокурова
РБК
03:36

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга ведут проверку некоммерческого фонда «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК03:36
с чего всё началось

Что ищут в фонде режиссера-правозащитника Александра Сокурова: еще одно «дело Серебренникова»?

В полиции Петербурга подтвердили, что проводят проверку в фонде Александра Сокурова. По информации RTVI, заявление с просьбой проверить фонд «Пример интонации» принял отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга 5 марта 2018 года.
Телеканал RTVI01:25

Подробнее о событии

Полиция проверяет фонд Александра Сокурова

MR7.ru05:17

Полиция Петербурга начала проверку фонда режиссера Сокурова

РБК03:36

В Санкт-Петербурге полиция проверяет на противоправную деятельность Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации»

Эхо Москвы03:31

Петербургская полиция проверяет деятельность фонда Сокурова

Вести.Ru03:27

Александр Сокуров попал в больницу

78.ru05:16

Что ищут в фонде режиссера-правозащитника Александра Сокурова: еще одно «дело Серебренникова»?

Телеканал RTVI01:25

В Петербурге полиция проверит фонд поддержки кинематографа Александра Сокурова

DP.RU03:33
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Происшествия

Пришедший в школу с ножом подросток сдался. Его отправят к медикам

Подросток, заявившийся в свою школу в четверг утром с ножом, будет передан медицинским работникам для прохождения необходимого обследования.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть

Шестилетний мальчик насмерть замерз в селе Верхний Кукут Иркутской области, уйдя ночью из дома, пока родители были на пожаре в местной школе.
Обновлено в 05:34
Происшествия

На Кубани возбуждено дело после ДТП со «скорой»

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Временный автомобильный мост обрушился в Сочи из-за ливня

В Сочи из-за ливня обрушился временный автомобильный мост, возведенный как альтернатива восстанавливаемому после наводнения в октябре.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Юноша во время спарринга получил удар в челюсть и впал в кому

Во время одного из раундов 17-летний местный житель пропустил удар в челюсть, но продолжил бой.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Самолеты ВМС США разбились у берегов Японии во время дозаправки

Два американских военных самолета С-130 и F-18 рухнули в море у берегов Японии во время дозаправки в воздухе.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Три человека погибли при взрыве в иранском портовом городе Чехбехар

В портовом городе Чехбехар, расположенном на юго-востоке Ирана, произошел взрыв.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В США умер находившийся в миграционной тюрьме россиянин

Мужчина был заключён под стражу в 2017 году после истечения срока его неиммиграционной визы. В тюрьме он ожидал высылки из США.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве автобус столкнулся с грузовиком

На юге Москвы рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Верблюд погиб в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области опрокинулся цирковой грузовик, перевозивший двух верблюдов, одно животное погибло. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Астраханской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

В Астраханской области 6 декабря в 6:50 на автодороге «Сеитовка — граница Республики Казахстан» перевернулся автобус ShenLong с 15 пассажирами.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки в Москве

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки. Следователи намерены ходатайствовать в суде о его аресте.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Тбилиси задержали зятя президента Грузии

Ведомство не приводит их имен, но телеканал «Рустави-2» уточняет, что один из задержанных — зять действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили — Миндия Гогочури.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Возбуждено дело об отравлении 20 детсадовцев в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с заболеванием 20 воспитанников частного детского сада на Васильевском острове.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Сертолово годовалый ребёнок застрял в кроватке и погиб

Ребенок получил травмы, какие именно - устанавливают в морге. В Сертолово Всеволожского района Ленобласти погиб мальчик 2017 года рождения.
Обновлено в 05:00
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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа.
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