Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчинуКоммерсантъ 09:35
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
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с чего всё началось
По информации полицейского управления Одесской области, случившееся квалифицировали по ч. 2 ст. 247 («Захват заложников») и ч. 3 ст. 187 («Разбой») УК Украины.Известия08:03
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