Происшествия

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчинуКоммерсантъ 09:35

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Читать в источнике
с чего всё началось
По информации полицейского управления Одесской области
, случившееся квалифицировали по ч. 2 ст. 247 («Захват заложников») и ч. 3 ст. 187 («Разбой») УК Украины.
Известия08:03

Подробнее о событии

Захвативший заложников в Одессе требовал один миллион долларов и вертолет

РИА Новости11:51

Миллион долларов и вертолет: подробности захвата заложников в Одессе

Вести.Ru12:27

В Одессе задержали взявшего заложников и требовавшего $1 млн мужчину

РБК08:05

Стали известны требования захватившего заложников в Одессе: $1 млн и вертолёт

Говорит Москва12:00

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Коммерсантъ09:35

Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн

RT на русском12:12

Полиция освободила заложников в Одессе

ТАСС07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:01, Вашингтон
Политика

В ОБСЕ отклонили резолюцию России о противодействии неонацизму

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил разработанную российской стороной резолюцию, в соответствии с которой предлагалось подвергнуть жесткой критике неонацизм, а также призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Политика

Зеленский и Туск посетили Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
Обновлено в 14:31
Авто

Новый BMW X6, УАЗ Патриот с «автоматом» и другие новости недели

Официальный дилер УАЗа в Бельгии, UAZ Belgium, раскрыл информацию о Патриоте с автоматической коробкой передач, который начнёт выпускаться в сентябре, а также опубликовал фотографию салона новинки.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче

Обновлено в 13:35
Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

В Японии создают неатомную подлодку нового поколения

В Японии начаты работы по созданию нового поколения неатомных подлодок, получивших на данное время обозначение 29SS.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Авто

Стартовали продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe

Компания Haima объявила старт продаж нового среднеразмерного кроссовера 8S.
Обновлено в 10:39
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака

Обновлено в 10:53
Политика

В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Спорт

Пригода завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на Универсиаде

Россиянин Кирилл Пригода выиграл золото в плавании на 200 метров брассом на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:27
Политика

Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах

Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:15
Футбол

Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечом

Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить Лионеля Месси.
Обновлено в 03:31
Наука

Пляжи Карибского побережья загрязнены водорослями

В этом году цветение бурых саргассовых водорослей в Атлантическом океане принимает поистине угрожающие масштабы.
Обновлено 05 июля в 11:57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Политика

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Культура

Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 11:06
Единоборства

Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Здоровье

Медики рассказали, о каких болезнях может говорить ухудшение зрения

Офтальмолог Ольга Половинкина считает, что не стоит игнорировать симптомы, которые являются причиной постепенного ухудшения зрения.
Обновлено в 11:45
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное