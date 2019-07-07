с чего всё началось

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.

Политика В ОБСЕ отклонили резолюцию России о противодействии неонацизму Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил разработанную российской стороной резолюцию, в соответствии с которой предлагалось подвергнуть жесткой критике неонацизм, а также призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Политика Зеленский и Туск посетили Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.

Авто Новый BMW X6, УАЗ Патриот с «автоматом» и другие новости недели Официальный дилер УАЗа в Бельгии, UAZ Belgium, раскрыл информацию о Патриоте с автоматической коробкой передач, который начнёт выпускаться в сентябре, а также опубликовал фотографию салона новинки.

Происшествия У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

Экономика Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.

Армия и оружие В Японии создают неатомную подлодку нового поколения В Японии начаты работы по созданию нового поколения неатомных подлодок, получивших на данное время обозначение 29SS.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Авто Стартовали продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe Компания Haima объявила старт продаж нового среднеразмерного кроссовера 8S.

Спорт Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Политика В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.

Спорт Пригода завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на Универсиаде Россиянин Кирилл Пригода выиграл золото в плавании на 200 метров брассом на летней Универсиаде в Неаполе.

Политика Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Футбол Арбитр объяснил, что удалил Месси за грубый удар Меделя плечом Арбитр матча за 3-е место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили (2:1) Марио Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил свое решение удалить Лионеля Месси.

Наука Пляжи Карибского побережья загрязнены водорослями В этом году цветение бурых саргассовых водорослей в Атлантическом океане принимает поистине угрожающие масштабы.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Политика В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.

Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.

Гаджеты ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.

Происшествия В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Футбол Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.

Здоровье Медики рассказали, о каких болезнях может говорить ухудшение зрения Офтальмолог Ольга Половинкина считает, что не стоит игнорировать симптомы, которые являются причиной постепенного ухудшения зрения.