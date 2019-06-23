Происшествия

Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протестаRT на русском вчера в 21:44

Полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Отмечается, что собравшиеся у офиса издания люди выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
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Полиция в США задержала более 70 протестующих у здания New York Times

ТК Звездавчера в 23:41

CNN: в Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений

ТАССвчера в 20:26

Десятки экоактивистов задержаны на акции у офиса газеты NYT в Нью-Йорке

Известиявчера в 22:44

Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

RT на русскомвчера в 21:44

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Российская газетавчера в 21:12

В Нью-Йорке задержаны по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты «Нью-Йорк таймс»

Эхо Москвывчера в 21:10

В Нью-Йорке задержали не менее 70 протестующих

Life.ruвчера в 23:10
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Общество

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Общество

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Происшествия

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Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

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Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

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Здоровье

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Как рассказала сызранка, поначалу лечение ребенка не давало результатов; врачи подозревали, что в переполненной палате девочка могла подхватить новую инфекцию.
Обновлено вчера в 14:43
Авто

В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
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Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

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Политика

Грузия может потерять российских туристов и инвестиции

Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Интернет

Как фейки и боты портят жизнь бизнесу

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Обновлено вчера в 10:31
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

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Хэмилтон заявил, что не чувствует себя недосягаемым

Накануне британец выиграл квалификацию "Гран-при Франции".
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Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
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Что за новый налог требует ввести Чубайс?

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Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
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В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

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Политика

Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца

Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца.
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Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

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Если Тегеран примет условия США по ядерной программе, то может стать «снова великим», заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.
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