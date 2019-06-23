Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протестаRT на русском вчера в 21:44
Полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Отмечается, что собравшиеся у офиса издания люди выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Общество
«Свеча памяти» объединила тысячи свердловчан
Обновлено в 01:21
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов
Ранее сообщалось, что цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но позже увеличилась до 2,2 тысячи.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Кузбассе частный дом загорелся после удара молнии
Молния ударила в частный двухквартирный дом, и после этого начался пожар, сообщили очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:12
Авто
УАЗ показал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Здоровье
«Это был ад»: жительница Сызрани рассказала, в каких условиях проходило лечение ее девочки
Как рассказала сызранка, поначалу лечение ребенка не давало результатов; врачи подозревали, что в переполненной палате девочка могла подхватить новую инфекцию.
Обновлено вчера в 14:43
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено 21 июня в 22:22
Политика
Грузия может потерять российских туристов и инвестиции
Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Интернет
Как фейки и боты портят жизнь бизнесу
Интернет открывает новые возможности перед бизнесом.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Автоспорт
Хэмилтон заявил, что не чувствует себя недосягаемым
Накануне британец выиграл квалификацию "Гран-при Франции".
Обновлено вчера в 20:17
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Что за новый налог требует ввести Чубайс?
«Анатолий Чубайс мотивировал своё предложение тем, что в ЕС введены дополнительные пошлины на импортируемые товары, в производстве которых превышаются нормы выброса углекислого газа.
Обновлено в 02:01
Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить ее отца
Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить ее отца.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Общество
В украинской столице начинается ЛГБТ-акция «Марш равенства»
В украинской столице начинается ЛГБТ-акция «Марш равенства».
Обновлено в 02:30
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Политика
Трамп пообещал сделать Иран «снова великим»
Если Тегеран примет условия США по ядерной программе, то может стать «снова великим», заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.
Обновлено вчера в 15:27