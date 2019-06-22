Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYTКоммерсантъ 02:41

Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений. Задержанные причисляют себя к «международному движению Extinction Rebellion», сообщает CNN. Пока им не предъявили никаких обвинений.

Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT

Политика Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.

Армия и оружие Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.

Гаджеты Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.

Финансы Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Общество Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.

Происшествия Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Общество В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Гаджеты Vakansee и Tianma будут выпускать дисплеи OLED со встроенными дактилоскопическими датчиками На недавней выставке Computex 2019 компания Tianma показала сгибающийся экран AMOLED диагональю 7,4 дюйма и разрешением 3360 x 1440 пикселей, который имеет радиус изгиба 3 мм и может раскрываться на угол до 180°. Партнерство обеспечит Tianma доступ к технологии Vakansee MAPIS (Matrix Pinhole Image Sensing), которая позволяет интегрировать дактилоскопический датчик в дисплей.

Гаджеты В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.

Политика Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.

Армия и оружие Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион» 75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.

Футбол Антироссийский демарш грузинских футболистов Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".