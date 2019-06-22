Происшествия

Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYTКоммерсантъ 02:41

Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений. Задержанные причисляют себя к «международному движению Extinction Rebellion», сообщает CNN. Пока им не предъявили никаких обвинений.
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Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT

Коммерсантъ02:41

В Нью-Йорке полиция задержала 70 экоактивистов

Эхо Москвы03:30

Десятки экоактивистов задержаны на акции у офиса газеты NYT в Нью-Йорке

Известиявчера в 22:44

В Нью-Йорке задержали не менее 70 протестующих

Life.ruвчера в 23:10

Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

RT на русскомвчера в 21:44

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Российская газетавчера в 21:12

CNN: в Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений

ТАССвчера в 20:26
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Обновлено в 04:22
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Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
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Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
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В Киеве задержали людей, готовивших провокации на «Марше равенства»

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Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото

В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
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Спорт

Загитова упала во время проката на шоу в Японии

Обновлено в 02:51
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Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено 21 июня в 19:16
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Обновлено вчера в 17:47
Общество

Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено 21 июня в 15:25
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Общество

В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва

В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
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Vakansee и Tianma будут выпускать дисплеи OLED со встроенными дактилоскопическими датчиками

На недавней выставке Computex 2019 компания Tianma показала сгибающийся экран AMOLED диагональю 7,4 дюйма и разрешением 3360 x 1440 пикселей, который имеет радиус изгиба 3 мм и может раскрываться на угол до 180°. Партнерство обеспечит Tianma доступ к технологии Vakansee MAPIS (Matrix Pinhole Image Sensing), которая позволяет интегрировать дактилоскопический датчик в дисплей.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции

Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.
Обновлено в 05:22
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Дмитрий Рогозин: Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию

Создание ракеты-носителя "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний.
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Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс

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Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»

75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
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Антироссийский демарш грузинских футболистов

Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

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В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
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Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
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Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено вчера в 10:23
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СМИ: в «Краснодар» может перейти еще один игрок из чемпионата Нидерландов

Обновлено в 04:26
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Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.
Обновлено в 04:12
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