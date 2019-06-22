Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYTКоммерсантъ 02:41
Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений. Задержанные причисляют себя к «международному движению Extinction Rebellion», сообщает CNN. Пока им не предъявили никаких обвинений.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Обновлено в 04:22
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Спорт
Загитова упала во время проката на шоу в Японии
Обновлено в 02:51
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено 21 июня в 19:16
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено 21 июня в 15:25
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Общество
В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва
В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Гаджеты
Vakansee и Tianma будут выпускать дисплеи OLED со встроенными дактилоскопическими датчиками
На недавней выставке Computex 2019 компания Tianma показала сгибающийся экран AMOLED диагональю 7,4 дюйма и разрешением 3360 x 1440 пикселей, который имеет радиус изгиба 3 мм и может раскрываться на угол до 180°. Партнерство обеспечит Tianma доступ к технологии Vakansee MAPIS (Matrix Pinhole Image Sensing), которая позволяет интегрировать дактилоскопический датчик в дисплей.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции
Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.
Обновлено в 05:22
Политика
Дмитрий Рогозин: Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию
Создание ракеты-носителя "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс
Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»
75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами
Обновлено вчера в 10:23
Гаджеты
Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.
Обновлено в 04:12