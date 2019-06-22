Происшествия

Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYTКоммерсантъ 02:41

Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений. Задержанные причисляют себя к «международному движению Extinction Rebellion», сообщает CNN. Пока им не предъявили никаких обвинений.
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Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT

Коммерсантъ02:41

В Нью-Йорке полиция задержала 70 экоактивистов

Эхо Москвы03:30

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Российская газетавчера в 21:12

Десятки экоактивистов задержаны на акции у офиса газеты NYT в Нью-Йорке

Известиявчера в 22:44

Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

RT на русскомвчера в 21:44

В Нью-Йорке задержали не менее 70 протестующих

Life.ruвчера в 23:10

CNN: в Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений

ТАССвчера в 20:26
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В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
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