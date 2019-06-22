Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYTКоммерсантъ 02:41
Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений. Задержанные причисляют себя к «международному движению Extinction Rebellion», сообщает CNN. Пока им не предъявили никаких обвинений.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика
Путин заявил, что успех зависит от доверия граждан к власти
В июне рейтинг доверия Путину упал при расчете и по старой, и по новой методике.
Обновлено в 06:57
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Политика
Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Технологии
В 2,5 раза дольше. Nokia представила аккумуляторы нового поколения
Nokia официально сообщила о том, что она разрабатывает новую технологию аккумуляторных батарей, которая обеспечит время работы в 2,5 раза дольше по сравнению с нынешней без увеличения объема и массы аккумулятора.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции
Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.
Обновлено в 05:22
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Политика
Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным в Осаке, сообщил Болтон
Американский президент Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке, заявил помощник главы США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»
75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России
Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Хоккей
28 российских хоккеистов было выбрано на драфте НХЛ-2019
Завершился драфт новичков НХЛ-2019. Для России он получился урожайным – впервые с 2003 года клубы НХЛ задрафтовали более 20 россиян.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Медведев поздравил президента Армении с днем рождения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Армении Армену Саркисяну по случаю дня рождения выразил уверенность, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества отвечает интересам двух стран, заявили в президентской пресс-службе.
Обновлено в 06:47
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено вчера в 04:10
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Что такое зубы мудрости и нужны ли они, рассказали волгоградцам
У некоторых людей могут прорезаться «восьмерки» – зубы мудрости. Обязательно ли их удалять и когда это нужно, читайте в нашем материале.
Обновлено в 02:20
Транспорт
Определены самые популярные летом автобусные маршруты
В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Футбол
Главный бомбардир молодежки «Арсенала» усилит «Нижний Новгород»
Лучший бомбардир молодежной команды тульского «Арсенала» Артем Максименко усилит футбольный клуб «Нижний Новгород».
Обновлено в 06:51
Политика
Болтон высказался о войне с Ираном
Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 06:24