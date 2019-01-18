Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в терактеРБК 09:29

с чего всё началось

Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в теракте

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Авто Авто В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

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Происшествия Происшествия Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в теракте Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

Общество Общество Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН

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Авто Авто Ford Mondeo наконец-то обновился

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Экономика Экономика Хакеры мощно атакуют российские банки Замечена интересная закономерность - хакеры чаще всего подвергают атакам финансовые организации в период новогодних праздников - с 25 декабря по 14 января, видимо, по причине того, что в данный период на счетах банков аккумулируется большое количество денежных средств.

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Транспорт Транспорт Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.

Космос Космос Япония запустила ракету Epsilon с семью спутниками Агентство вело прямую трансляцию. Этот запуск — четвертый для ракеты, впервые она выведет на орбиту не один, а сразу семь спутников.

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Наука Наука Названа смертельная опасность долгого сна Ученые Мичиганского университета выяснили, что непрерывный сон продолжительностью более девяти часов в сутки может привести к позднему выкидышу у беременных.

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