Происшествия

Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в терактеРБК 09:29

Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.
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с чего всё началось
Как уточнил представитель полиции Руне Улсанд, слова которого передает
 телеканал NRK, сообщение о нападении поступило в четверг, в 12:53 по местному времени (14:53 мск).
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