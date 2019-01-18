Происшествия
Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в терактеРБК 09:29
Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.
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Происшествия
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Обновлено в 13:26
Происшествия
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе
В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили
Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Москве арестован полицейский по обвинению в мошенничестве
Пресненский суд Москвы арестовал участкового ОМВД России по столичному району Коньково города Москвы Ярослава Сухова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве с недвижимостью.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Генпрокуратуру направили материал на судью, сбившего девушку
Обновлено в 14:48
Происшествия
Скорая не стала госпитализировать задержанную Настю Рыбку
Обновлено в 13:51
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв
В Тихвинском районе Ленинградской области неподалеку от деревни Овино произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Женщина погибла в Москве из-за падения на нее снега с крыши
Женщина умерла в Москве после того, как на нее упала глыба снега во время проведения работ по очистке крыши.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Охранники украли собранные для тяжелобольных детей игрушки
Обновлено в 03:58
Происшествия
Минстрой обязал застройщиков устанавливать газовые датчики в домах
Ранее депутаты внесли законопроект, который тоже предполагает установку в жилых домах автоматизированные системы контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капитального ремонта.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В результате ДТП с пятью машинами в Ленобласти погиб один человек
Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения пяти автомобилей в Волховском районе Ленинградской области.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания
Обновлено в 00:42
Происшествия
Супруга экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции
Супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, находящегося под следствием в Китае, подала запрос на получение убежища во Франции, сообщает в пятницу радиостанция France Info.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Рязани грузовик столкнулся с шестью легковушками
Обновлено в 12:17
Происшествия
Самолет «Москва-Махачкала» возвращается в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва-Махачкала возвращается в аэропорт «Внуково» из-за резкого ухудшения здоровья пассажира, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 12:32