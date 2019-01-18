Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в терактеРБК 09:29

с чего всё началось

Нападение с ножом на женщину в Осло, совершенное в минувший четверг, расследуется как возможный теракт, по подозрению в совершении преступления задержан россиянин.

Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в теракте

Происшествия Происшествия Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Происшествия Происшествия В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости.

Происшествия Происшествия Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.

Происшествия Происшествия В Москве арестован полицейский по обвинению в мошенничестве Пресненский суд Москвы арестовал участкового ОМВД России по столичному району Коньково города Москвы Ярослава Сухова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве с недвижимостью.

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Происшествия Происшествия Скорая не стала госпитализировать задержанную Настю Рыбку

Происшествия Происшествия На магистральном газопроводе в Ленобласти произошел взрыв В Тихвинском районе Ленинградской области неподалеку от деревни Овино произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Происшествия Происшествия Женщина погибла в Москве из-за падения на нее снега с крыши Женщина умерла в Москве после того, как на нее упала глыба снега во время проведения работ по очистке крыши.

Происшествия Происшествия Охранники украли собранные для тяжелобольных детей игрушки

Происшествия Происшествия Минстрой обязал застройщиков устанавливать газовые датчики в домах Ранее депутаты внесли законопроект, который тоже предполагает установку в жилых домах автоматизированные системы контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капитального ремонта.

Происшествия Происшествия В результате ДТП с пятью машинами в Ленобласти погиб один человек Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения пяти автомобилей в Волховском районе Ленинградской области.

Происшествия Происшествия Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания

Происшествия Происшествия Супруга экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции Супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, находящегося под следствием в Китае, подала запрос на получение убежища во Франции, сообщает в пятницу радиостанция France Info.

Происшествия Происшествия В Рязани грузовик столкнулся с шестью легковушками