Общество
Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августаКоммерсантъ 14:07
Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции.
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с чего всё началось
Полиция предложила жителям Москвы «воздержаться» от участия в акции 3 августа и предупредила о ее незаконности, говорится в сообщении на сайте ведомства.Медиазона13:49
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