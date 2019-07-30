с чего всё началось

Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции.

Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа

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Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.

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Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

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Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Общество В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.

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Происшествия Бывший вице-президент FINA обвинён в организации заказного убийства Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, сообщает Reuters.

Гаджеты Xiaomi создала игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T Сегодня состоялась презентация нового процессоров Helio G90 и Helio G90T.

Экономика WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафу в США О планах Pamplona продать долю в Cofense из-за претензий властей США стало известно в апреле.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Наука Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.