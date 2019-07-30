Общество

Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августаКоммерсантъ 14:07

Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции.
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Полиция предложила жителям Москвы «воздержаться» от участия в акции 3 августа и предупредила о ее незаконности, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
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