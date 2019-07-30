с чего всё началось

Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа. В пресс-службе главка напомнили, что в интернете появились призывы к гражданам принять участие в массовом мероприятии в центре столицы 3 августа.

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Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Технологии «Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Общество В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

Финансы Украинская гривна рекордно подорожала Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.

Футбол Малком дал согласие на переход в «Зенит» Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Происшествия В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

Технологии Стать лучше со смартфоном: онлайн-обучение стало доступнее благодаря мобильному интернету Билайн в Ростовской области за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надёжным высокоскоростным интернетом своих абонентов.

Политика Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.

Общество Как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 августа Жители Башкирии смогут бесплатно обменять карту "Башавтотранса" на "Алга" Ипотечные каникулы С 1 августа вступает в силу закон об ипотечных каникулах.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3 Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Происшествия Офис «Единой России» подожгли в Новосибирске В ночь на понедельник, 29 июля, неустановленный мужчина поджег новосибирское отделение партии «Единая Россия».

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Авто Новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe замечен на тестах Примерно в 60 километрах от завода марки Mercedes-Benz в Таскалусе на дорожных тестах был замечен новый «заряженный» GLE-Class.

Общество Река Томь разлилась: в Белогорске затопило сотни дачных участков Утром стало известно, что разлилась Томь, в Белогорске под водой оказались сотни дачных участков.