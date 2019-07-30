Общество
Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконнаИнтерфакс 13:46
Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа. В пресс-службе главка напомнили, что в интернете появились призывы к гражданам принять участие в массовом мероприятии в центре столицы 3 августа.
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с чего всё началось
Полиция предложила жителям Москвы «воздержаться» от участия в акции 3 августа и предупредила о ее незаконности, говорится в сообщении на сайте ведомства.Медиазона13:49
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Полиция призвала воздержаться от участия в несогласованной акции в Москве 3 августа
Агентство Москва13:22
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