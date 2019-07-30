Общество

Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконнаИнтерфакс 13:46

Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа. В пресс-службе главка напомнили, что в интернете появились призывы к гражданам принять участие в массовом мероприятии в центре столицы 3 августа.
Читать в источнике
Комментировать208
с чего всё началось
Полиция предложила жителям Москвы «воздержаться» от участия в акции 3 августа и предупредила о ее незаконности, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
Медиазона13:49

Подробнее о событии

Московская полиция пообещала оперативно реагировать в случае провокаций на несогласованном митинге в эту субботу

Эхо Москвы13:30

Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна

Интерфакс13:46

МВД предупредило о незаконности митинга в Москве 3 августа

RT на русском13:40

В МВД предостерегли москвичей от участия в акции протеста 3 августа

РБК13:48

Полиция призвала москвичей не участвовать в акции 3 августа

Дождь13:23

Полиция призвала воздержаться от участия в несогласованной акции в Москве 3 августа

Агентство Москва13:22

Полиция пообещала оперативно реагировать в случае провокаций на акции 3 августа в Москве

ТАСС13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество

Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую

Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.
Обновлено в 19:28
Политика

Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Обновлено в 17:31
Политика

Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне

Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»

По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено в 21:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»

"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
Обновлено в 14:54
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Авто

Илон Маск назвал срок премьеры пикапа Tesla

Илон Маск объявил, что долгожданный пикап Tesla покажут ближайшие два-три месяца.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Во Владивостоке загорелся монастырь

Обновлено в 20:55
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Обновлено в 14:45
Экономика

«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок

Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 14:23
Здоровье

В психоневрологическом интернате пос. Эльбан частично снят карантин

В психоневрологическом интернате пос. Эльбан Амурского района 30 июля частично снят карантин, который был установлен в связи со вспышкой кишечной инфекции.
Обновлено в 04:05
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 09:17
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия

86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности

В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Второй пострадавший в ДТП с Андреем Косиловым впал в кому

Обновлено в 12:10
Авто

Audi объявила стоимость новой Audi S7

После удачного дебюта Audi S7 в начале этого года, немецкая марка объявила, что модель 2020 модельного года будет стоить от 83 900 долларов (примерно 5,32 млн рублей по текущему курсу).
Обновлено в 02:27
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Космос

Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной

Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено в 09:19
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

Обновлено в 06:05
Экономика

В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%

Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено в 17:42
Общество

Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать

Обновлено 28 июля в 00:53
Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное