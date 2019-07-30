с чего всё началось

Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа. В пресс-службе главка напомнили, что в интернете появились призывы к гражданам принять участие в массовом мероприятии в центре столицы 3 августа.

Общество Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.

Политика Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.

Политика Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.

Происшествия В Новосибирске подожгли приемную «Единой России» По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.

Армия и оружие Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.

Футбол «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд» "Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Авто Илон Маск назвал срок премьеры пикапа Tesla Илон Маск объявил, что долгожданный пикап Tesla покажут ближайшие два-три месяца.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Экономика «АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.

Здоровье В психоневрологическом интернате пос. Эльбан частично снят карантин В психоневрологическом интернате пос. Эльбан Амурского района 30 июля частично снят карантин, который был установлен в связи со вспышкой кишечной инфекции.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Экономика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Происшествия 86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.

Авто Audi объявила стоимость новой Audi S7 После удачного дебюта Audi S7 в начале этого года, немецкая марка объявила, что модель 2020 модельного года будет стоить от 83 900 долларов (примерно 5,32 млн рублей по текущему курсу).

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Энергетика Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Космос Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Экономика В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4% Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.