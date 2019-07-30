с чего всё началось

Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа. В пресс-службе главка напомнили, что в интернете появились призывы к гражданам принять участие в массовом мероприятии в центре столицы 3 августа.

Политика Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Общество Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.

Футбол Фернандо обратился к болельщикам «Спартака» Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.

Общество Минсельхоз назвал количество погибших в России пчел За последнее время в России погибло 39,6 тыс. пчелосемей — 1,3% от общего количества. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.

Армия и оружие Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Экономика В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4% Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.

Политика Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Армия и оружие Турецкие специалисты прибыли в Азербайджан для поисков упавшего МиГ-29 По последним сведениям, турецкие специалисты в уже прибыли на территорию Азербайджана, чтобы подключиться к поискам самолёта и пилота, о судьбе которого ничего не известно.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.

Гаджеты Исследователи Google обнаружили недостатки в безопасности iOS Исследователи безопасности Google обнаружили в iMessage шесть критических уязвимостей, которые были исправлены в обновлении iOS 12.4, выпущенном ранее в этом месяце.

Кино Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.

Экономика Вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.