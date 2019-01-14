Происшествия
Полиция Мордовии проверяет информацию о сожжении российского флага после появления в сети видео, на котором девушка бросает флаг в костёр.
RT на русском08:16
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В Саранске по факту надругательства над российским флагом возбудили уголовное дело
Известия Мордовии09:01
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Происшествия
Получивший ножевое ранение мэр Гданьска умер
Умер получивший ножевое ранение мэр польского города Гданьска Павел Адамович, сообщает «Польское радио».
Обновлено в 08:44
Происшествия
Пожар начался в Киево-Печерской лавре
Обновлено в 10:47
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Политика
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Китае канадца приговорили к смертной казни
Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни. Канадец был арестован в Китае по делу о контрабанде наркотиков.
Обновлено в 11:52
Экономика
Более половины россиян поддержали отставку правительства
Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага
Обновлено в 08:16
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек
В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
Политика
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации
Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Политика
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.
Обновлено в 04:08
Политика
ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму
Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах может обрушиться
Как сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев, угроза появилась в последние часы в ходе разбора завалов.
Обновлено в 10:30
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме
В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку
Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Политика
Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России
Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
Обновлено в 08:14
Происшествия
Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры
Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд.
Обновлено в 06:36
Общество
Фото куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram
Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января пост понравился 25 млн человек.
Обновлено в 04:51
Наука
Генетики нашли у россиян редкую наследственную болезнь
Определенная специалистами ФГБНУ "МГНЦ" популяционная частота гетерозиготного носительства данного заболевания в России составляет 1:250 человек, а расчетная частота самой болезни – один на 250 тысяч новорожденных.
Обновлено в 07:05
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Политика
США до 2024 года не перестанут покупать у РФ двигатели РД-180
В НАСА РД-180 до сих пор используют, поэтому RD AMROSS планирует закупать технику минимум до 2024 года и, скорее всего, дальше.
Обновлено в 11:18
Общество
Британский торговый реестр предупредил о ликвидации компании Telegram
Британский государственный реестр юридических лиц предупредил, что компания Telegram Messenger LLP, о ликвидации которой принял решение Павел Дуров, будет вычеркнута из реестра в течение двух месяцев.
Обновлено в 05:14
Общество
Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова
Обновлено в 08:02
Политика
Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки
Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Политика
Путин и Абэ проведут переговоры 22 января
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января.
Обновлено в 09:00
Общество
В России могут появиться зеленые автомобильные номера
Обновлено в 04:03
Энергетика
Бензин АИ-95 к 9 января подорожал почти до 45 рублей
По данным ведомства, средняя стоимость дизельного топлива с 1 по 9 января увеличилась на 0,7%. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляла (здесь и далее – по состоянию на 9 января) 41,67 рубля, АИ-95 – 44,96 рубля, АИ-98 – 50,79 рубля, дизельного топлива – 47,14 рубля.
Обновлено в 10:11